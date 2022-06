The Last of Us Part 1: rivelate le funzionalità del Dualsense

Dal sito ufficiale di PlayStation emergono diversi nuovi dettagli su The Last of Us Part 1 ed in particolare sulle funzionalità del Dualsense.

Dalla pagina dedicata a The Last of Us Part 1 sul sito di PlayStation emergono diversi dettagli sull’integrazione delle funzionalità del Dualsense e sui vantaggi offerti dall’SSD. Per questa nuova riedizione del gioco, Naughty Dog intende sfruttare al massimo tutta la potenza e le caratteristiche della console next-gen di Sony per riproporre la storia di Ellie e Joel in versione definitiva.

Il gioco, pur rimasto fedele nella struttura, è stato arricchito con effetti di luce realistici, ambientazioni più dettagliate e scenari rivisitati. Inoltre, il titolo potrà contare sulla presenza di caricamenti quasi istantanei, grazie all’unità SSD di PS5.

Com’era prevedibile, inoltre questa nuova versione sfrutterà anche la tecnologia audio 3D della console per garantire esplosioni dirompenti ed un livello di immersività senza precedenti. In aggiunta, The Last Us Part 1 sfrutterà il feedback aptico per trasmettere la sensazione della pioggia che cade, dei passi sulla neve e tanto altro ancora ed i grilletti adattivi per imporre un feeling unico ad ogni tipologia di arma.

Vi ricordiamo che il remake di The Last of Us avrà un gameplay modernizzato, effetti grafici evoluti, controlli migliorati, opzioni di accessibilità ampliate e includerà il DLC Left Behind. The Last of Us Parte 1 sarà disponibile su PS5 dal 2 settembre e successivamente approderà anche su PC.