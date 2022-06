Nintendo Switch Online si aggiorna: ecco il nuovo gioco N64

Nintendo Switch Online si aggiorna con l’Update 2.4.0, che apporta alcuni aggiustamenti a titoli minori e aggiunge Pokémon Snap tra i giochi disponibili per gli abbonati al tier Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Pubblicato originariamente nel 1999 su N64, Pokémon Snap è lo spin-off fotografico della serie Pokémon che consisteva nel fotografare i Pokémon allo stato selvatico con l’obiettivo di creare gli scatti più spettacolari possibili. Il gioco presenta 7 livelli e più di 60 Pokémon.

Sebbene Nintendo non pubblichi mai le patch notes relative a questo tipo di aggiornamenti, grazie all’operato del dataminer OatmealDome veniamo a conoscenza delle ulteriori novità previste nel file dell’update. Ve le riportiamo qui di seguito:

– Nintendo is starting to remove the comments from the config files, making it difficult to tell what was changed.

– A CPU hack was added to Star Fox 64.

– A CPU hack was added to Kirby 64.

– The AOT executable and PCB file for F-Zero X and Mario Golf were changed.

