Maldestro dalla nascita: l’autobiografia a fumetti di Yaro Abe in uscita oggi per Bao

BAO Publishing annuncia un nuovo titolo della linea Aiken disponibile da oggi in libreria e fumetteria: il volume one-shot Maldestro dalla nascita, di Yaro Abe.

Makoto è un bimbo goffo e senza velleità, e non sembra destinato a grandi cose nella vita. La sua esistenza ricalca da vicino la mediocrità del padre, allo stesso tempo premuroso e fanfarone, ma gli aneddoti che racconta, ispirati alla vita dell’autore, sottintendono acume e dolcezza non comuni. Quel bambino non è precisamente Yaro Abe, ma è lui per quel che conta, e questo libro è il racconto della sua infanzia, e di come abbia trovato la propria strada, incerto su cosa sarebbe stato di lui in futuro.

Delicato e affettuoso, si tratta di un racconto di rara dolcezza, che non fa sconti ai personaggi coinvolti. E, in fondo al volume, c’è un capitolo speciale di La taverna di mezzanotte, che racconta di un commovente incontro mancato tra padre e figlio.

Yaro Abe, classe 1963, ha scoperto la passione per il fumetto negli anni dell’università a Waseda. Ha lavorato per oltre venti anni come direttore di un’agenzia pubblicitaria, fino al suo debutto nel mondo del manga nel 2003, anno in cui il suo talento è esploso grazie alla vittoria del concorso “Nuovi talenti” della Casa editrice Shogakukan. Nel 2006 ha pubblicato La Taverna di Mezzanotte, che si è aggiudicata numerosi premi e che ha definitivamente consacrato Yaro Abe come uno dei mangaka più interessanti degli ultimi anni. L’opera è stata trasposta in una fortunata serie tv targata Netflix.

