La Mercedes Vision EQXX è inarrestabile: percorsi 1.200Km senza mai ricaricare

La Mercedes VISION EQXX ha raggiunto un importante nuovo traguardo. La concept car è stata presentata al CES di Las Vegas del 2021 ed anticipa le caratteristiche e le tecnologie della prossima generazione di veicoli elettrici di Mercedes.

Ad aprile il veicolo sperimentale di Mercedes era già riuscito a compiere un viaggio in Europa (passando anche per l’Italia) percorrendo oltre 1.000km con una singola carica. Questa volta gli ingegneri di Mercedes sono riusciti a raggiungere un obiettivo ancora più ambizioso: il veicolo ha percorso un tragitto di 1.202 km – da Stoccarda a Silverstone – senza mai ricaricare.

Il viaggio è durato 14 ore e 30 minuti, con una velocità media di 83 Km/h. Morale? I consumi si sono fermati ad appena 8,3 kWh ogni 100Km.

«Abbiamo creato la EQXX per spostare l’asticella del mercato per quel che riguarda l’autonomia e per esplorare le nuove strade del futuro dell’automotive», si legge un comunicato di Mercedes. «È un progetto pensato per la produzione di serie, molte delle tecnologie sperimentate sulla EQXX troveranno posto nei nostri veicoli di produzione».

Nel frattempo, Mercedes ha portato parte delle tecnologia della EQXX nel segmento sportivo, grazie alla nuova concept car Mercedes Vision AMG: poggia su AMG.EA, nuova piattaforma di Mercedes progettata proprio per la prossima generazione di auto elettriche sportive della Stella di Stoccarda.