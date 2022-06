Intel ARC: le schede mobile di fascia alta supereranno la RTX 3060?

Intel ha condiviso una nuova serie di benchmark per le sue GPU mobili della serie ARC A7, testando diciassette giochi diversi a 1080p sulle schede A770M e A730M e confrontandoli con le varianti per laptop Max-Q di NVIDIA: rispettivamente di RTX 3060 e RTX 3050 Ti. Questi risultati sembrano mostrare che le GPU Intel Arc superano di poco le schede RTX di NVIDIA, con un aumento medio delle prestazioni di circa il 12% per entrambe le schede ARC rispetto alle loro controparti. L’A770M ha battuto l’ RTX 3060 in 14 dei 17 giochi testati, mentre l’A730M ha battuto l’RTX 3050 Ti in 12, ma la più grande differenza individuale è stata in Control, dove l’A730M ha superato il 3050 Ti di quasi il 50%.

Tuttavia, i dati di riferimento forniti da un produttore dovrebbero sempre essere considerati con cautela, poiché Intel ovviamente vuole suscitare interesse per queste nuove GPU, e non c’è ancora modo per noi di verificare questi risultati, dal momento che le GPU ARC A7 sono attualmente disponibili solo in un piccolo numero di laptop venduti in Cina. I laptop ARC testati da Intel sono modelli di pre-produzione, mentre i laptop NVIDIA sono unità esistenti di MSI e Asus.

Anche se Intel potrebbe sembrare in piccolo vantaggio in termini di prestazioni, va notato che le schede Max-Q di Nvidia sono ancora l’opzione più efficiente dal punto di vista energetico, inoltre Intel non ha fornito TGP operativi esatti per le schede ARC, ma sappiamo che l’ARC A730M funziona con almeno 20 W in più rispetto al 3050 Ti Max-Q e l’A770M testato potrebbe utilizzare fino a 65 W in più rispetto al 3060 Max- Q.

I laptop di pre-produzione utilizzati per i test ARCerano entrambi dotati degli ultimi processori Intel Alder Lake di 12a generazione e di RAM DDR5, mentre i laptop da gioco RTX 3060 e 3050 Ti utilizzavano entrambi chip di undicesima generazione meno potenti e memoria DDR4.