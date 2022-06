FromSoftware: un nuovo gioco è in fase avanzata, Elden Ring riceverà nuovi update

Hidetaka Miyazaki, il game director di Elden Ring nonché presidente di FromSoftware, ha svelato ai microfoni di 4gamer che la software house nipponica è al lavoro su un nuovo gioco in fase avanzata di sviluppo e che Elden Ring continuerà ad essere aggiornato.

Nel corso dell’intervista, Miyazaki ha svelato diverse informazioni interessanti sui piani futuri di FromSoftware. Il director ha confermato l’esistenza di un nuovo gioco, non ancora annunciato, che si trova al momento nelle fasi finali dello sviluppo. Sembra però che FromSoftware stia lavorando a più progetti contemporaneamente, tant’è che il team è attualmente alla ricerca di nuovo personale per far crescere lo staff.

Oltre ad aver annunciato che Elden Ring continuerà a ricevere aggiornamenti (non è chiaro se si tratti solo di patch o anche di DLC), lo sviluppatore ha affermato di voler continuare ad essere il director dei prossimi giochi dell’azienda.

One interesting tidbit is that Miyazaki is apparently interested in working on something that he describes as "more abstract fantasy" than the projects we've seen from FROM so far & how he has come up with a lot of ideas and images that don't fit their current games

