Asus ROG Phone 6 Ultimate sarà poco più potente del modello base?

In attesa che Asus si prepari al lancio del prossimo dispositivo ROG da gaming, che dovrebbe avvenire stando a quello che sappiamo nella giornata del 5 luglio 2022, continuano a emergere dettagli in merito al gioiellino in questione, grazie al database di TENAA e di Geekbench, che avrebbero infatti rivelato alcune novità prima dell’annuncio ufficiale da parte del colosso.

Il dispositivo in questione sembrerebbe avere il nome di Asus ROG Phone 6 Ultimate, e offrire un processore da 8 core con il più potente che offrirebbe clock di 3,19 GHz, con 2,02 GHz per quelli dedicati all’efficienza: pare si parli proprio dello Snapdragon 8+ Gen 1, il che sottolineerebbe un miglioramento relativo rispetto a quanto visto fino a ora con gli Asus ROG Phone 6.

Si parla poi di un totale di 18 GB di RAM, davvero tanta per gli standard dei telefoni, e del sistema operativo Android 12 al lancio. Geekbench anticipa un punteggio di 1317 punti in single core e di 4204 in multi core, con delle performance quindi simili rispetto al precedente modello.

Stando a quello che sappiamo lo smartphone avrà uno schermo OLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 165 Hz, con una batteria da 6.000mAh pronta a supportare la ricarica rapida 65 W, con invece una camera primaria da 64 MP.