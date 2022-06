AirPods Pro 2: un report avrebbe svelato tutti i miglioramento in arrivo

In attesa che Apple abbia modo di approfondire le prossime AirPods 2, infatti non ancora neanche annunciate da parte della compagnia di Cupertino, le pagine di 52Audio hanno fornito un report che potrebbe aver svelato tutte le feature con cui avremo a che fare quando i gioiellini verranno finalmente rilasciati, sperando ovviamente che delle novità di Apple si facciano vedere nel breve periodo.

Fra i vari miglioramenti segnalati da 52Audio, come potete vedere nelle lista presente qui di seguito, si parla ad esempio anche dell’arrivo di una porta USB di tipo C, oltre che di nuove feature legate alla salute.

Chip H12 migliorato, con un nuovo sistema di packaging e potenzialità migliori per quel che concerne la cancellazione attiva del rumore, assieme anche a consumi maggiormente ottimizzati

Dov’è, con le cuffie che dovrebbero supportare la feature di alcuni prodotti della compagnia, riproducendo suoni quando non si riesce a trovarle

Analisi dei battiti cardiaci, che stando ai rumor migliorerà le potenzialità dell’app salute semplicemente indossando i prossimi gioiellini

Rilevamento della temperatura, un’ulteriore feature per la salute da confermare come le altre

Miglioramenti sonori, con delle novità simili a quanto visto con le AirPods 3, le cuffie dovrebbero offrire degli ovvi miglioramenti rispetto a quanto visto a ora

USB di tipo C per la ricarica al posto della classica porta Lightning usata per il box

Miglioramenti nell’aiutare le persone con problemi acustici grazie alla ricezione del suono dal box di ricarica e la trasmissione agli auricolari del colosso

Al momento non ci sono come detto dettagli ufficiali, e al fine di scoprire maggiori dettagli chiari sul tutto non servirà che attendere delle novità ufficiali da parte del colosso, che potrebbe annunciare presto i device audio in questione.