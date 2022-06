Offerte Amazon: cofanetto di The Conjuring con 7 film in Blu-Ray in forte sconto

Il cofanetto targato The Conjuring è disponibile sulla piattaforma di Amazon con un'offerta se si considera i 7 apprezzatissimi film contenuti all'interno.

Le offerte di Amazon permettono di acquistare il cofanetto The Conjuring che include i 7 film della saga in questione a un prezzo decisamente scontato, visto che si parla al momento della necessità di pagare solamente un totale di 23,42€ al fine di mettere mano sul prodotto in questione.

Nonostante non sia disponibile la spedizione gratuita di Amazon, è possibile fruire del proprio abbonamento alla piattaforma di Amazon Prime al fine di ottenere quest’ultima e ricevere il prodotti in maniera veloce, potendo quindi mettere mano sul cofanetto con un totale di 7 Blu-Ray nel giro di davvero poco tempo.

Parliamo di un cofanetto che racchiude l’intera saga con 7 comodi dischi Blu-Ray, e che di sicuro sarà perfetto sia per chi vuole collezionare le opere e sia per chi è pronto a viverle per la prima volta. Ecco qui di seguito la lista completa:

The Conjuring

The Conjuring 2

The Conjuring 3

Annabelle

Annabelle 2

Annabelle 3

The Nun

Attraverso il link che trovate qui di seguito è possibile di conseguenza accedere alla pagina ufficiale del prodotto al fine di poter procedere con l’acquisto dei 7 Blu-Ray finché il prezzo resta così vantaggioso, preparandosi quindi a diverse serate horror a casa.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.