Elvis: Kevin Smith definisce il film “merviglioso”, e racconta della mamma in lacrime durante la visione

Kevin Smith è un grande intenditore di produzioni nerd, ma da ottimo regista potremmo dire che se ne intende di film in generale, ed il suo giudizio su Elvis è stato di quelli importanti. Kevin Smith ha definito il lungometraggio di Baz Luhrman come meraviglioso, ed ha anche descritto la particolare reazione della madre durante la visione del film.

Ecco le parole di Kevin Smith:

Mia madre ha pianto per tre volte durante la visione del film. Ed è una cosa strana considerando che ad un certo punto Elvis fa ondeggiare il bacino per la prima volta, e le ragazze vanno in delirio. E mia mamma su quella scena ha iniziato a piangere, perché diceva che ricordava tutto questo, ed era prima che lei incontrasse mio padre.

Poi il regista ha detto:

Il film è fantastico. Non so come siano riusciti a raccontare la vita di un gigante in sole due ore e mezza, ma Baz Luhrman ha fatto un grande lavoro. E Austin Butler riesce ad essere assolutamente credibile nei panni di Elvis. E poi questo è un film costoso, avranno speso duecento milioni di dollari per ricreare tutti quegli ambienti anni Cinquanta.