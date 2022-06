Brad Pitt parla del possibile ritiro: “Sono entrato nella mia ultima fase”

Il 25 agosto arriverà nelle sale cinematografiche il nuovo film con Brad Pitt, Bullet Train, ed in vista el lancio del lungometraggio l’interprete ha parlato di quella che è “l’ultima fase” della sua carriera, facendo intendere di come veda il ritiro dalle scene all’orizzonte.

Ecco le parole di Brad Pitt a GQ:

Mi considero entrato nell’ultima fase, in quello che si può definire l’ultimo semestre o trimestre. Come sarà questa porzione di percorso? Come la vorrò definire?

Fino ad ora grandi registi, come Quentin Tarantino, si sono espressi con elogi nei confronti di Brad Pitt. In particolare lo stesso Tarantino ha dichiarato che il talento dell’interprete è abbagliante come quello di una stella. “Me ne sono reso conto durante le riprese di Bastardi senza Gloria- ha dichiarato- Quando Brad era sulla scena non avevo come la sensazione che stessi guardando attraverso la telecamera, era come guardare direttamente un film. Solo la sua presenza riusciva a creare questa sensazione”.

Per quanto riguarda Bullet Train, Brad Pitt è il protagonista di un film corale con un gruppo di assassini diversi tra loro, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti, sullo sfondo di una corsa senza sosta attraverso il Giappone moderno.

Nel ricco cast troviamo, tra gli altri, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon e Benito A Martínez Ocasio.