Xiaomi Smart Band 7 disponibile su Amazon, per 48h il prezzo è scontato

22—Giu—2022 / 11:43 AM

La nuova Xiaomi Smart Band 7 è disponibile in Italia a partire da oggi. Solamente per 48 ore, è possibile acquistarla su Amazon approfittando di un’offerta di lancio: 49,99 euro, contro i 59,99 euro di listino. Stiamo parlando del modello senza chip NFC, e quindi senza possibilità di effettuare pagamenti contanctless – quest’ultimo arriverà in Italia solamente nel corso dei prossimi mesi.

L’offerta rimarrà valida solamente per 48 ore, dopodiché tornerà al suo normale prezzo di listino. Se aspettavate da tempo di mettere le mani sulla nuova smart band di Xiaomi, beh, questo è il momento migliore per comprarla.

La Xiaomi Smart Band 7 è stata presentata in Cina durante il mese scorso. La versione internazionale mantiene le stesse caratteristiche, al netto di alcune piccole differenze lato software.

La nuova Smart Band 7 ha un display AMOLED da 1,62 pollici e supporta la modalità AoD: lo schermo può rimanere sempre acceso, anche grazie alla nuova batteria da 180mAh.

Si ricarica in un paio di ore, mentre la durata oscilla tra le 9 e 15 giornate, a seconda del tipo di utilizzo. La Xiaomi Band 7 supporta la modalità always-on display.

È possibile personalizzare la smart band grazie ai numerosi cinturini ufficiali disponinili in diversi colori: Black, Orange, Olive, Pink, Ivory, Blue,Neon green, Neon orange, Khaki green, Khaki blue.

Acquista la nuova Xiaomi Smart Band 7 approfittando dell’offerta di lancio a tempo limitato:

Compralo su Amazon.it