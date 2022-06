WatchTube permette di guardare i video di YouTube su Apple Watch

Sono molte le possibilità che gli Apple Watch forniscono permettendo di non avere un iPhone vicini, ma ovviamente i dispositivi indossabili del colosso di Cupertino hanno delle grosse limitazioni, non trattandosi all’effettivo di veri e propri telefoni. Un esempio è la possibilità di guardare i video caricati sulla piattaforma di YouTube.

Ecco quindi che un comodo tool arriva in supporto degli utenti al fine di poter permettere a questi di visualizzare normalmente i filmati sul proprio orologi, che si tratti di volerli riprodurre per ascoltarli come podcast o di guardarli normalmente. Si tratta di WatchTube, una nuova app pensata proprio per questo specifico ambito.

Come spiegato sulle pagine di 9to5Mac, ci si trova davanti alla possibilità di avviare il tutto senza che sia avere a che fare con alcun tipo di setup dal proprio telefono, avendo infatti la possibilità di scaricare l’app direttamente sugli orologi al fine di utilizzarla correttamente.

Sono presenti un totale di 4 sezioni, home, ricerca, libreria e impostazioni, e non manca la possibilità di visualizzare i contenuti della piattaforma di streaming proprio come avviene normalmente, scegliendo quindi alcune specifiche categorie di video che appaiono nella home. Purtroppo la libreria dei video risulta esclusivamente locale, e al momento non è possibile accedere agli account.