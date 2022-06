Thor: Love and Thunder – Nel film ci doveva essere una canzone di Kate Bush

Christian Bale ha rivelato che un brano di Kate Bush stava per essere inserito in una scena di Thor: Love and Thunder.

Ora che Running Up That Hill è tornata ad essere un successo mondiale, il nome di Kate Bush legato al piccolo e grande schermo sta girando molto, ed a chiamare in causa la cantante, di recente, c’è stato anche Christian Bale, che ha parlato del fatto che un pezzo della Bush stava per essere incluso in Thor: Love and Thunder.

Ecco cosa ha detto Christian Bale a riguardo:

Io e Taika volevamo fare un’intera scena di danza, cosa che alla fine non si è fatta, ma stavamo lavorando con questa sorta di produzione alla Kate Bush. Però ad un certo punto si è reso conto che non avrebbe potuto inserirla nel film. Il pezzo con cui mi sono preparato però è stato il video di Aphex Twin intitolato Come to Daddy. Ma non so se ci sarà nella versione finale del lungometraggio.

Ricordiamo che Kate Bush grazie al rinnovato successo di Running Up t the Hill è balzata al primo posto nelle classifiche musicali di diversi Paesi, battendo anche diversi record. E tutto grazie all’inserimento del brano in un momento topico di Stranger Things 4.

Thor: Love and Thunder uscirà il 6 luglio al cinema.