Sky Glass: arrivano anche in Italia le TV di design in bundle con gli abbonamenti, ecco i possibili prezzi

Sky sta per portare anche in Italia la sua linea di televisori smart. Le TV Sky Glass hanno un design riconoscibile, risoluzione UHD con tecnologia quantum dot e vengono vendute esclusivamente in bundle con gli abbonamenti di Sky.

Le TV Sky Glass erano state presentate circa un anno fa, ma all’epoca il lancio riguardava esclusivamente il Regno Unito. quasi 12 mesi dopo eccoci qua: Sky Italia ha aperto una nuova pagina web dedicata ai suoi televisori, mentre alcuni abbonati al servizio Sky Q hanno ricevuto in queste ore una mail per partecipare ad un’indagine di mercato, in vista del lancio dei nuovi bundle anche nel nostro paese.

Nonostante sia passato un anno, sembra che il prodotto in questione sia uguale a quello lanciato un anno fa in Regno Unito. Non si tratterebbe, dunque, di una seconda generazione delle TV Sky Glass. Sono disponibili in tre diversi tagli: 43, 55 e 65 pollici. Il design è gradevole e vivace, e non a caso è stato realizzato dallo studio Map Project Office.

Quanto alla tecnologia: troviamo un pannello LCD da 50 / 60 Hz, retroilluminazione Full LED Array e local dimming, risoluzione Ultra HD e Quantum Dot. Troviamo, poi, il supporto ad HDR10, HLG e Dolby Vision. Niente sintetizzatore per la rete televisiva. I contenuti si guardano esclusivamente in streaming — ma nessuna paura, Sky trasmette in streaming i suoi canali e anche il palinsesto del digitale terrestre.

Ovviamente troviamo le stesse applicazioni già supportate dai decoder Sky Q: Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, DAZN e YouTube. Insomma, c’è tutto quello che vi serve – o quasi.

Arriviamo quindi al punto: quanto costeranno i pacchetti con le TV Sky Glass in Italia? Sky propone due soluzioni. Una include solo l’abbonamento a Sky, l’altra include anche Netflix.

TV in bundle con un abbonamento Sky

A partire da 13,90 euro per 48 mesi con un anticipo di 29,80 euro

A partire da 11,90 euro per 48 mesi con un anticipo di 124,80 euro

A partire da 11,90 euro per 48 mesi con un anticipo di 24,80 euro anziché 124,80 euro

TV in bundle con un abbonamento a Sky + Netflix

A partire da 13,90 euro per 48 mesi più 15,90 euro per Sky TV + Netflix, per un totale di 29,80 euro al mese con un anticipo di 29,80 euro

A partire da 11,90 euro per 48 mesi più 17,90 euro per Sky TV + Netflix, per un totale di 29,80 euro al mese con un anticipo di 124,80 euro

A partire da 11,90 euro per 48 mesi più 17,90 euro per Sky TV + Netflix, per un totale di 29,80 euro al mese con un anticipo di 29,80 euro anziché 124,80 euro

In attesa dell’annuncio ufficiale, questi prezzi vanno intesi come non definitivi e soggetti a possibili cambiamenti prima del lancio dell’offerta.