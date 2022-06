Samsung Galaxy S23, S23 Plus avranno un grosso update delle fotocamere?

Dopo generazioni senza upgrade per la fotocamera frontale da Selfie degli smartphone di Samsung, questa volta potrebbe essere arrivato il cambiamento per gli S23.

Gli smartphone Samsung Samsung Galaxy S22 ed S22 Plus, sono alcuni dei modelli di punta della serie di dispositivo mobile dell’azienda, che hanno ricevuto un aggiornamento per la fotocamera posteriore proprio quest’anno, il problema è però che la telecamera per i selfie Selfie di questi prodotti, non viene ormai aggiornata da alcune generazioni, risultando quindi si buona e performante, ma con un retrogusto di obsoleto. Ma questo potrebbe cambiare il prossimo anno, ovvero il 2023, con l’arrivo della prossima serie di dispositivi mobile di Samsung, ovvero il Samsung Galaxy S23 ed il Samsung Galaxy S23 Plus.

GalaxyClub riporta che il Galaxy S23 e il Galaxy S23 Plus potrebbero ricevere una fotocamera selfie da 12 MP il prossimo anno, questo sarà un aggiornamento della risoluzione. Nella fattispecie quindi si passerebbe da una risoluzione di 10 MP ad una risoluzione di 12 MP, considerando che la risoluzione di 10 MP è utilizzata dalla serie Galaxy S10 del 2019, prima della gamma Galaxy S10, Samsung utilizzava un sensore da 8 MP, quindi sembrerebbe concreto e doveroso un aggiornamento in tal senso.

C’è di più nell’eccezionale qualità della fotocamera per selfie rispetto a un sensore a risoluzione più elevata, e ciò potrebbe consentire scatti più dettagliati in condizioni ideali e lasciare spazio per il ritaglio. Questo sensore potrebbe anche scattare selfie migliori in condizioni di scarsa illuminazione, ma l’obiettivo dovrà essere più grande della fotocamera da 10 MP utilizzata nelle precedenti ammiraglie perché ciò accada. Infine, un sensore da 12 MP potrebbe teoricamente fornire una migliore stabilizzazione per i video.

Non si sa se Samsung aggiornerà anche la fotocamera selfie del Galaxy S23 Ultra. I telefoni Ultra dell’azienda utilizzano un sensore da 40 MP per i selfie dal Galaxy S20 Ultra del 2020, quindi più che sufficiente, ma appunto questo taglio è disponibile solo per i modelli di dispositivi mobile di Samsung più costosi e performanti.