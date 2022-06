Ben Stiller ha incontrato Volodymyr Zelensky in Ucraina: “Sei il mio eroe”

Ben Stiller è arrivato in Ucraina negli ultimi giorni per portare aiuti umanitari, ed ha parlato con il presidente Volodymyr Zelensky.

22—Giu—2022 / 9:49 AM

Dopo il viaggio in Ucraina di Sean Penn per realizzare un documentario durante il periodo di guerra, ora anche Ben Stiller si è ritrovato all’interno della nazione, ed ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky, come testimoniano alcuni video e scatti dei due insieme.

Sembra che Ben Stiller abbia detto a Zelensy “sei il mio eroe. Avevi già fatto una grande carriera da attore, ma adesso…”. Ed il presidente ucraino ha ribattuto “Non così grande quanto la tua”. Ben Stiller è arrivato negli ultimi giorni nella regione di Kiev per portare aiuti umanitari.

Durante il colloquio con Zelensky l’interprete ha dichiarato:

è veramente difficile capire quello che sta accadendo qui se non lo vedi di persona. Oggi sono stato a Irpin e ho visto un tale livello di distruzione, un conto è vederlo attraverso la TV e i social media, un conto è vederlo da qui, parlando con le persone.

Zelensky ha sottolineato l’importanza del parlare ogni giorno e costantemente della guerra in Ucraina per fare pressione sulla Russia. Ormai ci si sta avviando verso il quinto mese di guerra, considerando che il primo attacco russo in Ucraina è stato sferrato il 24 febbraio 2022.