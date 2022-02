Sean Penn è in Ucraina per girare un documentario sull’invasione russa

L'interprete Sean Penn è attualmente in Ucraina per girare un documentario dedicato all'attacco della Russia.

Sean Penn si sta ritrovando nel bel mezzo di una guerra in corso, considerando che il popolare attore è attualmente in Ucraina a realizzare un documentario per Vice, dedicato proprio alla Russia ed alla nazione guidata da Volodymyr Zelenskyj.

Sean Penn negli ultimi giorni ha avuto un incontro con lo stesso Presidente dell’Ucraina, che lo stesso Zelenskyj ha documentato in un video di Instagram. Secondo quanto riportato dal Daily Mail l’attore sarebbe arrivato a Kiev proprio in questi giorni, prima dell’attacco che ieri la Russia ha fatto su larga scala in Ucraina.

Non è la prima volta che Sean Penn si muove nello stato europeo, considerando che a novembre l’interprete si è già recato in Ucraina per incontrare le forze militari che stavano intorno alla regione di Donetsk, uno dei territori che Putin ha voluto riconoscere come indipendenti.

Il documentario che Sean Penn sta realizzando con l’Ucraina è una produzione Vice Studios, associata a Vice World News ed a Endeavor Content.

Ricordiamo che ultimamente Sean Penn ha lavorato nel film drammatico Flag Day, ed è comparso in Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson.

