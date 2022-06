Xiaomi Watch: primi dettagli sul nuovo device confermati da una certificazione?

Anche se solo alcune delle specifiche del prodotto sono state trapelate, sembra ormai confermato il fatto che Xiaomi è al lavoro su uno smartwatch. Sappiamo che il prodotto di Xiaomi dovrebbe supportare la ricarica da 5W, il che renderebbe molto comoda e pratica la ricarica indipendentemente dal luogo in cui si potrebbe trovare l’utente finale che lo acquisterà e deciderà di indossarlo per uscire di casa, magari per svolgere le sue attività legate al mondo del fitness o semplicemente per la comodità di avere un’ orologio al polso.

Inoltre, il suddetto dispositivo indossabile sarebbe dotato di funzionalità di riproduzione audio tramite lo storage integrato, con una sua memoria nella quale poter caricare manualmente brani che potremo ascoltare senza la connessione Bluetooth con lo smartphone. Nonostante questa funzionalità sia estremamente comoda, possa rendere il sistema molto smart, anche altri orologi di questa categoria offrono questa funzione attualmente, quindi non è una novità assoluta.

Sfortunatamente, come spiegato da Digital Chat Station, pare che mancherà il supporto per eSIM. Il tipster dice anche che il prodotto sarà un fitness tracker, in altre parole il prossimo dispositivo indossabile di Xiaomi con numero di modello M2134W1 dovrebbe essere semplicemente un compagno di fitness travestito da smartwatch, quindi molto probabilmente simile ai suoi predecessori, ovvero lo Xiaomi Watch S1 e lo Xiaomi Watch Color 2.

L’esatto nome commerciale di questo indossabile è attualmente ancora un mistero, ma ad ogni modo pensiamo che potrebbe chiamarsi in modo ufficiale con il nome Xiaomi Watch Color 3, ovviamente questo andando per logica, ma non è detto che Xiaomi decida di cambiare rotta e di dare un nome diverso al suo brand di prodotti indossabili.

Secondo un rumor Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere in arrivo sul mercato il prossimo mese, e potrebbe avere una batteria da 5.000mAh. Trovate l’articolo completo sul nostro sito a questo indirizzo.