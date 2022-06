Xiaomi 12 Ultra in arrivo il prossimo mese con batteria da 5.000mAh?

Xiaomi ha avuto modo ormai da tempo di lanciare la sua serie 12 di dispositivi, con il primo modello arrivato a dicembre, come ricordano le pagine di GizChina, e con l’epopea dei dispositivi che potrebbe non essere ancora terminata, con il colosso che infatti potrebbe portare sul mercato gli Xiaomi 12 Ultra nel giro di davvero poco tempo. Non abbiamo ancora a che fare con delle dichiarazioni ufficiali, ma stando a dei report i dispositivi arriveranno nel corso del mese di luglio con una batteria da 5.000mAh.

Stando a quello che sappiamo, i veri miglioramenti dovrebbero arrivare per quel che concerne le fotocamere, con il colosso che avrebbe stretto una partnership con Leica al fine di migliorare questo aspetto dei propri gioiellini.

Stando ai report, vedremo nella parte posteriore tre fotocamere, con un algoritmo di Leica per i filmati in 8K e dei filtri, e con feature come la stabilizzazione ottica dell’immagine che non mancherebbero di certo.

Il noto leaker Digital Chat Station ha discusso di come il dispositivo dovrebbe arrivare nel corso del mese di luglio, con una fotocamera principale da 200 MP e un sensore da un pollice, assieme a un display targato Samsung da 165 Hz con delle cornici ultra sottili. Lo Xiaomi 12 Ultra potrebbe supportare la ricarica a 200 W.