Horizon Forbidden West di nuovo in vetta alla classifica di vendita in UK

Horizon Forbidden West torna in vetta alle classifiche di vendita del Regno Unito, grazie anche ai nuovi stock di PS5 presso diversi rivenditori della zona, in cui la console viene venduta in bundle con il gioco Guerrilla Games.

Vediamo dunque la classifica del Regno Unito per la settimana conclusa il 18 giugno 2022:

Horizon Forbidden West LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Mario Strikers: Battle League Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Legends: Arceus The Quarry Minecraft (Switch) Gran Turismo 7 FIFA 22

Horizon Forbidden West riconquista dunque il primo posto con il 95% delle copie vendute su PlayStation 5, seguono poi LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e Mario Strikers: Battle League, che era stato in testa la scorsa settimana nella medesima classifica.

Restando in tema, vi ricordiamo che Horizon Forbidden West ha di recente ricevuto un corposo aggiornamento ha introdotto il New Game Plus, una modalità Ultra Difficile, un nuovo Pacchetto Trofei e numerose altre aggiunte che punatano a migliorare ed arricchire l’esperienza di gioco.

