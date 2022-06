Horizon: Forbidden West, nuovo update introduce New Game Plus e tanto altro ancora

Horizon Forbidden West si aggiorna con un enorme update che introduce il New Game Plus, una modalità Ultra Difficile e tanto altro ancora. Ecco tutti i dettagli.

In occasione dello State of Play di questa sera, si è tornato a parlare anche delle novità in arrivo per Horizon: Forbidden West. L’ultima avventura di Aloy si prepara a ricevere un enorme update che introduce il New Game Plus, una modalità Ultra Difficile e numerose altre aggiunte che mirano a migliorare ed arricchire l’esperienza di gioco.

La nuova funzionalità di trasmogrificazione, per esempio, permetterà ai giocatori di personalizzare facilmente l’aspetto estetico degli abiti equipaggiati per adattarlo a quello di altri abiti posseduti, mentre una nuova opzione consentirà di azzerare e ridistribuire liberamente i Punti Abilità guadagnati.

Ma non è tutto: il nuovo update includerà anche un nuovo pacchetto di trofei per tenere traccia delle vittorie mentre si affronta nuovamente l’Ovest Proibito in una Nuova partita+ a modalità Ultra difficile. In più, è stato aggiunto anche un nuovo erborista che vende parti di animali e modificato l’anti-aliasing temporale per migliorare la qualità grafica in modalità Prestazioni su PS5 e il rendering su PS4 Pro.

Il nuovo maxi aggiornamento di Horizon: Forbidden West è disponibile già da oggi.