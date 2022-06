Meta ha presentato un negozio di abiti virtuali griffati per il metaverso

Meta vuole farci abituare allo shopping nel ‘metaverso’. La parent company di Facebook e Instagram sta puntando tutto sui mondi virtuali. Un domani – sostiene la visione di Mark Zuckerberg – le persone passeranno un gran numero di ore ogni giorno nel metaverso: useremo la realtà virtuale per lavorare, svagarci e socializzare con i nostri amici.

Ne consegue che per molte persone diventerà sempre più importante personalizzare la propria presenza online, comprando abiti e accessori per gli avatar.

Meta ha presentato il suo primo store dedicato agli abiti virtuali per il metaverso. Ci sono già diversi capi griffati: il catalogo include vestiti virtuali realizzati da Prada, Balenciaga (che non è nuova a questi esperimenti) e Thom Browne. Si va dalle felpe con i loghi agli abiti, passando per le giacche da motociclista.

I beni digitali un giorno saranno un importante strumento per esprimere la tua identità nel metaverso, saranno anche un volano per l’economia digitale della creatività

ha annunciato Mark Zuckerberg.

Come ricorda The Verge, le case di moda stanno sperimentando molto con le aziende tech e il gaming. Balenciaga ha lanciato una collezione ibrida (vestiti reali, ma anche skin virtuali) assieme a Fortnite. Gucci ha creato un livello sul sandbox Roblox e in passato alcune case di moda hanno utilizzato i personaggi dei videogiochi come modelli per i loro abiti.

Meta ha annunciato che il negozio con i vestiti griffati per gli avatar verrà lanciato molto presto, senza tuttavia fornire una data precisa.