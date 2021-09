Fortnite X Balenciaga: l’alta moda sbarca sul gioco che vuole diventare un metaverso

Fortnite e Balenciaga si alleano assieme per una duplice collezione di alta moda. Una destinata al mondo virtuale del videogioco di Epic Games, l’altra invece destinata ai negozi del mondo reale.

In totale, sono 14 i contenuti digitali – tra skin, sticker gratuiti e molto altro – che presto diventeranno acquistabili all’interno dello store del gioco Fortnite. Quattro skin:

Quattro dorsi decorativi:

Quattro tra piccone, deltaplano, copertura ed emote Balenciaga Fit

La passerella non è per mettersi in mostra, ma per essere sé stessi.

Il 21 settembre 2021 alle 2:00 ora italiana, la moda digitale prende vita a Fortnite. Ramirez, Carlino e altri si esprimono in un modo completamente nuovo con l’aiuto del Fit Set di Balenciaga. Mostra un lato inatteso al resto del mondo con gli abiti del set, gli spray gratuiti, il Centro in Evidenza Strani Tempi e una campagna Fortografica in diretta. Ispirati agli autentici look storici della casa di moda di lusso Balenciaga, ecco tutte le novità in arrivo nel Negozio oggetti: