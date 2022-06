iPhone 15 Pro Max in arrivo con lenti con zoom periscopico?

Sembra che gli iPhone 15 Pro Max potrebbero offrire dei buoni miglioramenti per quel che concerne le fotocamere, con lenti pronte a offrire lo zoom periscopico.

Anche se gli iPhone 14 non sono ancora stati rilasciati sul mercato, sembra che i piani di Apple in merito al futuro della sua serie di telefoni siano particolarmente chiari, con la compagnia che si starebbe infatti già organizzando al fine di fornire dei miglioramenti alla sua serie di dispositivi iPhone 15.

Si parla nello specifico dei Pro, come spiegato da PhoneArena, con le pagine di 9to5Mac che hanno approfondito il miglioramento grazie a un report di Haitong Intl Tech Research e dell’analista Jeff Pu, con Lante Optics, compagnia che dovrebbe fornire a Apple le lenti per gli zoom, e starebbe per migliorare di molto le potenzialità dei suoi gioiellini.

A gennaio la partnership era già stata anticipata, con il colosso che avrebbe dovuto prendere delle decisioni entro maggio, e con quindi un risultato che sarebbe positivo. Jeff Pu ha quindi parlato di come gli iPhone Pro Max dovrebbero ricevere una lente con Zoom 5X.

Sembra che il tutto potrebbe venire valutato anche per i modelli Pro, ma c’è da dire che al momento non ci sono novità molto precise in merito alla questione, e speriamo che Apple si trovi presto a commentare la situazione.