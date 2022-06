Furiosa: prime foto dal set australiano dell’atteso prequel di Mad Max: Fury Road

20—Giu—2022 / 11:18 AM

Sono attualmente in corso le riprese di Furiosa, quinto film della saga di Mad Max e prequel di Mad Max: Fury Road. Il regista premio Oscar George Miller è riuscito a tornare a girare in Australia, nei luoghi già utilizzati all’epoca di Mad Max oltre la sfera del tuono, e le prime foto trapelate in rete ci mostrano interessanti set locati nei dintorni di Sidney.

First set images of George Miller’s ‘Furiosa’ starring Anya Taylor-Joy filming in Australia. pic.twitter.com/dajxwYMfCL — Cinema Solace (@solacecinema) June 18, 2022

Qualche tempo fa George Miller ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo sviluppo di Furiosa, affermando:

Vi dirò meglio come è andata quando finirà la produzione, per ora posso dire che l’inizio è stato buono. Sono molto entusiasta di come stanno andando le cose, e possono dire che, nonostante la storia sia ambientata nel mondo di Fury Road, ci sono tante differenze. Dà comunque un senso di familiarità, e, sotto questo punto di vista, la più grande differenza è rappresentata dall’arco temporale. Fury Road si sviluppa in un periodo di tre giorni e due notti, mentre questo film ha un percorso di 15 anni, è una saga.

Il film, la cui uscita è prevista per il 2024, vede protagonista Anya Taylor-Joy nei panni di una giovane Furiosa, e Chris Hemsworth in un ruolo ancora non annunciato.

