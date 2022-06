Elvis: Baz Luhrmann conferma che esiste una versione da quattro ore

La durata di Elvis è di 159 minuti, ma il regista Baz Luhrmann ha confermato che esiste una versione del lungometraggio da ben quattro ore. Ne ha parlato il filmmaker a Radio Times, aggiungendo che in questa versione ci sarebbe anche una scena in cui Elvis incontra Richard Nixon.

Ecco le parole di Baz Luhrmann:

Posso dire che ho una versione da quattro ore, ma ho dovuto portarla a due ore e mezza. Avrei voluto inserire alcune cose in più, perché c’è tanto di più. C’è tanto materiale girato, come la relazione tra Elvis e la band, ma dovevo snellire, e tutto questo perché era molto importante la presenza del Colonnello Parker.

Nella versione da quattro ore c’è anche un approfondimento maggiore del rapporto di Elvis con la sua prima fidanzata, Dixie, ed una scena che racconta la dipendenza dell’icona musicale dai barbiturici. E poi sulla scena con Nixon, Baz Luhrmann ha detto:

Questo successe quando iniziò a fare cose folli, come, appunto, andare a incontrare Nixon. L’ho tenuta per un po’ quella scena, però arrivi ad un certo punto in cui non puoi tenere dentro tutto. Ho cercato di mantenere lo spirito del personaggio.