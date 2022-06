Cuphead: Studio MDHR non si è mai preoccupato dei ritardi e dei lunghi tempi di sviluppo

Studio MDHR non si è mai preoccupato dei ritardi e dei tempi prolungati di sviluppo, avuti sia per Cuphead, sia per il DLC Delicious Last Course, ma soltanto del benessere dei suoi dipendenti. Ad affermarlo è stata Maja Moldenhauer, la direttrice dello studio, durante un’intervista concessa ai microfoni di IGN USA, in cui ha ammesso che i ripetuti rinvii non le hanno mai creato problemi, dal momento che la priorità è sempre stata la salute mentale dei propri sviluppatori.

L’obiettivo principale, soprattutto durante la pandemia di COVID, è stato sempre mantenere tutti quanti felici”, ha dichiarato Moldenhauer “Questi sono videogiochi. Prendetevi il vostro tempo. La salute mentale è stata messa davanti a tutto, con il prendersi tutto il tempo e lo spazio di cui si ha bisogno, in special modo negli ultimi due anni. Ci siamo detti: “se servirà più tempo, allora servirà più tempo”. Chi se ne importa?

Vi ricordiamo che Cuphead: The Delicious Last Course sarà disponibile a partire dal 30 giugno PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC al prezzo di 7,99 euro. In questa nuova espansione, Ms. Chalice accompagnerà Cuphead e Mugman in un’avventura inedita ambientata su un’isola tutta nuova, Isola Calamaio. Oltre alla presenza di un nuovo personaggio, The Delicious Last Course potrà contare sulla presenza di nuove armi, nuovi potenziamenti e avvincenti boss da affrontare.