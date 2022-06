Criminal Record: Peter Capaldi e Cush Jumbo protagonisti della serie thriller di Apple

Apple TV+ ha messo in sviluppo la serie Criminal Record, che avrà come protagonisti Peter Capaldi e Cush Jumbo. Ecco i dettagli.

Apple TV+ ha messo in produzione una serie televisiva thriller, intitolata Criminal Record, che avrà come protagonisti Peter Capaldi e Cush Jumbo. Ricordiamo che Peter Capaldi è stato l’interprete del Doctor Who mentre la Jumbo è comparsa in The Good Fight.

Criminal Record è una serie sviluppata da Paul Rutman (Vera, Indian Summers) che racconta una storia thriller ambientata nella Londra di oggi. Il tutto nasce da una telefonata che mette due detective a confronto con un vecchio caso di omicidio. I due protagonisti sono la Detective June Lenker, una giovane donna che è all’inizio della sua carriera, ed il Detective capo Daniel Hegarty, un uomo che intende proteggere il suo percorso professionale.

Secondo la descrizione, la serie cercherà di toccare delle tematiche come la questione razziale, il fallimento delle istituzioni ed altre tematiche che mostrano la polarizzazione del Regno Unito degli ultimi tempi.

Non si tratta della prima volta che gli interpreti Capaldi e Jumbo lavorano insieme in una produzione, considerando che nel 2009 erano presenti entrambi nel cast di Torchwood: Children of the Earth, serie fantascientifica britannica, considerata spin-off del Doctor Who.

Potrebbe interessarti questa news su un contenuto Apple TV+: