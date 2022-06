Apple e Google passeranno ai sensori da 100 MP di Sony?

Sembra che Sony sia al lavoro su dei sensori da 100 MP, e che in futuro Apple e Google potrebbero optare per la sua offerta per le proprie fotocamere.

Samsung si trova ormai in una posizione di rilievo nel mercato per quel che concerne le fotocamere dei propri dispositivi, con colossi del settore come Apple e Google che sembra stiano per fare un salto di qualità grazie a Sony. Parliamo infatti di clienti della compagnia nipponica, la quale si basa principalmente sulle ottimizzazioni software più che sull’hardware, portando fotocamere da pochi MP come quelli degli iPhone a risultati clamorosi.

Ora che Google è passata ai sensori ISOCELL GN1 da 50 MP di Samsung, e i prossimi smartphone Apple Pro potrebbero offrire una fotocamera da 48 MP, la situazione sta cambiando anche per Sony, che avrebbe intenzione di lavorare al suo primo sensore da 100 MP.

A parlare del tutto è stato il noto leaker Digital Chat Station, il quale ha parlato di come questo farà parte della serie IMX8 della compagnia, e che questa starebbe lavorando alla IMX9 per competere con i dispositivi di Samsung. DCS aveva parlato di come i sensori da 50 MP Sony sarebbero stati chiamati IMX989, finendo poi negli Xiaomi 12 Ultra.

Al momento non ci sono dettagli ufficiali in ogni caso, e dovremo attendere infatti una risposta da parte della compagnia sulla situazione al fine di saperne di più.