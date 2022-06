The Callisto Protocol, il team si è ispirato a scene di violenza reale

Il chief creative officer Chris Stone ha rivelato che The Callisto Protocol si ispira a giochi e film del genere horror, ma anche scene di violenza reale.

The Callisto Protocol si ispira a videogiochi e film horror, ma anche a scene di violenza reale. Lo ha rivelato il chief creative officer di Striking Distance Studios, Chris Stone, durante un’intervista.

Stone ha svelato che tra le influenze primarie nel campo videoludico, oltre a Dead Space, ci sono Silent Hill e Resident Evil. Lo sviluppatore ha anche sottolineato che il team ha tratto ispirazione anche da opere cinematografiche appartenenti al genere horror come La Cosa di John Carpenter e Punto di non ritorno di Paul W. S. Anderson, aggiungendo infine che The Callisto Protocol è stato ispirato anche dal sangue e dall’orrore della vita reale.

Ci siamo ritrovati a cercare episodi reali di orrore e sangue“, ha raccontato Stone. “Benché si trattasse di materiali decisamente meno divertenti da analizzare, si sono rivelati davvero preziosi nel consentirci di ricreare esperienze e scene realistiche.

Insomma, sembra che Striking Distance Studios voglia portare in scena una rappresentazione realistica dell’orrore per generare degli spaventi davvero indimenticabili.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol racconta la storia di Jacob Lee alle prese con l’esplorazione della prigione di massima sicurezza su Callisto, la seconda luna più grande di Giove, che racchiude orrori inenarrabili. Nel gioco, potremo combattere sia attraverso l’utilizzo di armi da fuoco che tramite attacchi corpo a corpo. Inoltre, Jacob, il protagonista, potrà anche fare affidamento su alcune abilità “GRP” che gli permetteranno di attirare verso di sè gli oggetti per spostarli e risolvere così piccoli puzzle.

The Callisto sarà disponibile su a partire dal 2 dicembre 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X.