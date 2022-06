Only Murders in the Building: una clip e le migliori scene della prima stagione

In attesa della stagione 2 di Only Murders in the Building, in arrivo il 28 giugno, Hulu ci propone una clip e una selezione di momenti salienti dalla prima.

Mancano ormai pochi giorni al debutto – previsto per il 28 giugno – della seconda stagione di Only Murders in the Building su Hulu (in America) e Disney+ (in Europa). Nel frattempo, ecco che Hulu stessa pubblica una clip dal titolo “We’re The Murder Building” e un montaggio di momenti indimenticabili tratti dalla prima stagione dello show.

In seguito alla sconvolgente morte del presidente del consiglio di amministrazione di Arconia, Bunny Folger, Charles (Steve Martin, Il padre della sposa), Oliver (Martin Short, The Morning Show) e Mabel (Selena Gomez, I morti non muoiono) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell’omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l’omicidio.

Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking) sono i co-creatori e gli sceneggiatori della serie, oltre a ricoprire il ruolo di executive producer al fianco di Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman (il creatore di This Is Us) e Jess Rosenthal.

