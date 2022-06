Ms. Marvel: un video dietro le quinte e un nuovo spot

In attesa del lancio della terza puntata del serial su Disney+, Marvel Entertainment ci mostra un curioso video dietro le quinte di Ms Marvel, con il cast e la crew, e un buffo spot, realizzato nello stile motion comic che oramai amiamo associare a questa serie.

We all wish we could talk to ants 🐜

Marvel Studios' @MsMarvel is now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/ezIHBjWNzP

— Marvel Studios (@MarvelStudios) June 18, 2022