Apple: la serie M dei chip offre fino a 3 anni di vantaggio, per un analista

Il chip M1 di Apple, introdotto nel 2020, è stato l’inizio di una nuova serie di prodotti Mac che ha assicurato che l’azienda non avrebbe mai dovuto rivolgersi a un altro fornitore di CPU in quanto ad oggi non esiste un concorrente che offra lo stesso silicio trovato in un prodotto simile, il che ha portato un analista a credere che Apple ha un vantaggio fino a 3 anni nel mercato dei processori basati su ARM.

Il concorrente più vicino di Apple fino ad oggi è Qualcomm, ma deve ancora lanciare qualcosa che possa affrontare l’M1 della prima. Con l’M2 che alimenta l’ultimo MacBook Pro da 13 pollici e non solo, è solo questione di tempo prima che vengano rilasciate varianti più potenti del summenzionato Apple Silicon. Mentre Qualcomm continua a fornire ai produttori la sua serie di chipset Snapdragon per il mercato dei notebook ARM, questi non sono affatto vicini a ciò che l’M1 è in grado di fare, sia in termini di prestazioni che di efficienza energetica.

Ecco quanto comunicato da Sravan Kundojjala, autore dell’attuale report e Direttore del servizio Handset Component Technologies presso Strategy Analytics: