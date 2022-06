Minecraft e Lightyear: disponibile il DLC con Buzz

Minecraft celebra l’arrivo del nuovo film Pixar nelle sale cinematografiche con un nuovo DLC a tema. Lightyear x Minecraft è già disponibile all’acquisto nel marketplace al prezzo di 1340 Minecoin oppure negli store digitali a 7,99 euro.

Scaricando il DLC potrete vestire i panni di Buzz Lightyear e prendere parte a 5 missioni ricche di azione, usufruendo dei nuovi gadget dello Star Command e i veicoli in dotazione per gli Space Ranger. Il pacchetto vi permette di accedere ad una serie di skin ispirate ai personaggi del film, tra le quali ovviamente quella di Buzz Lightyear ma ci sarà la possibilità di creare personaggi dell’universo Lightyear attraverso una serie di oggetti specifici per il Character Creator a tema.

Leggiamo la descrizione ufficiale del DLC:

Vesti i panni di Buzz Lightyear e viaggia fino ai confini dello spazio in un’avventura ricca di azione per salvare i tuoi amici e il tuo equipaggio dai piani malvagi di Zurg. Con l’aiuto degli affidabili congegni del Comando stellare e dei veicoli da Ranger Spaziale, affronta i pericoli sul pianeta alieno T’Kani Prime e guida la tua astronave verso la vittoria.

Il DLC Lighyear x Minecraft è ora disponibile su PC, Xbox e PlayStation. In arrivo anche su Nintendo Switch.