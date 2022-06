Hogwarts Legacy: una clip mostra un bug molto divertente

Gli sviluppatori di Hogwarts Legacy hanno condiviso sui loro canali social una clip di Hogwarts Legacy che mostra un insolito quanto curioso bug. Il breve video mostra il maghetto controllato da Rollins Wimber – Cinematics Production Coordinator – mentre incappa in uno strano bug che ripete inspiegabilmente una specifica animazione di attacco.

Vedere il personaggio continuare a muoversi come se stesse subendo dei danni e poi prendere il volo ha stimolato la creatività di qualcuno che non ha esitato a metterci una musica sotto per scherzarci su, come rivela community manager Chandler Wood.

Sviluppare giochi è un lavoro duro, ma cerchiamo di farlo restare divertente”, ha scritto Chandler a corredo del post

Cinematics production coordinator @rollinswimber keeping the bug hunt fun for everyone. https://t.co/WhFLr5zrs7 — WB Games Avalanche (@AvalancheWB) June 17, 2022

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy ci porterà nella Hogwarts del 1800. Voldemort e Harry Potter non sono ancora nati e noi saremo un nuovo studente di Hogwarts dotato di strani poteri magici. Dovremo seguire le lezioni e vivere la vita da studente, ma anche far luce su una strana cospirazione ordinata da maghi oscuri.

Hogwarts Legacy sarà disponibile nel corso delle prossime festività natalizie su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.