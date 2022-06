Forza Motorsport: nuovi dettagli su Carriera, ray tracing e gare online

Dall’ultimo video diario della serie Forza Monthly giungono diverse informazioni su Forza Motorsport, il nuovo capitolo della serie in arrivo il prossimo anno, con dettagli su Carriera, ray tracing e gare online. Il creative director Chris Esaki riferisce che nel gioco sarà presente una modalità Carrirera rinnovata e più evoluta rispetto al passato, in grado di offrire un esperienza single player molto più strutturata.

Per quanto concerne invece le attività multiplayer competitive. Stando a quanto riferito da Esaki, le gare online si struttureranno in un weekend di gara che comprenderà le Prove Libere, le Qualifiche e la Gara vera e propria, che consentirà di testare i circuiti e pianificare delle strategie da utilizzare durante la corsa.

Infine, Esaki ha ribadito l’utilizzo del Ray Tracing in tempo reale in gara e la presenza del meteo variabile in ogni tracciato e di un ciclo giorno/notte completo per tutti i circuiti. Vi ricordiamo che Forza Motorsport sarà disponibile nella primavera del 2023 su PC e Xbox Series X/S, con approdo al day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.

