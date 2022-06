Westworld 4: trailer italiano della nuova stagione del serial HBO

In arrivo su Sky e NOW dal 4 luglio (e in versione originale dal 27 giugno) Westworld 4, di cui vi mostriamo il nuovo trailer italiano ufficiale.

Appena pubblicato il trailer ufficiale di Westworld 4, lo sci-fi drama di culto firmato HBO la cui quarta stagione – descritta come un’oscura odissea sul destino della vita senziente sulla Terra – arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 4 luglio.

Per chi volesse seguirla in contemporanea assoluta con il debutto su HBO, la serie sarà disponibile in versione originale sottotitolata on demand e in streaming già dal 27 giugno.

Tornano nella quarta stagione i protagonisti Evan Rachel Wood, la vincitrice dell’Emmy Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. New-entry nel cast la vincitrice del premio Oscar per West Side Story Ariana DeBose.

La posta in gioco per il libero arbitrio e per il futuro dell’umanità, qualunque cosa ciò significhi veramente, non è mai stata così alta come nei nuovi otto episodi della serie, ancora prodotti dai creatori Jonathan & Lisa Joy, insieme a Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, e Ben Stephenson. Una produzione Kilter Films e Bad Robot Productions in associazione con Warner Bros. Television; basato sul film scritto da Michael Crichton.

