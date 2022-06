The Vampire Diaries: il franchise proseguirà con un’altra serie TV

Ora che anche la serie TV Legacies si è conclusa, al momento, non sono più presenti telefilm che espandono l’universo di The Vampire Diaries. Ma ci ha pensato la sceneggiatrice e produttrice del franchise, Julie Plec, ad annunciare che verranno prodotti altri telefilm legati a The Vampire Diaries.

Parlando con il The Hollywood Reporter, Julie Plec ha dichiarato:

Abbiamo in mente un piano per tenere il franchise in onda, fino al prossimo progetto, che esiste nella nostra mente, ma non ancora sulla pagina. Ci sarà ancora un altro show. Siamo un po’ tristi, ma ci sono diverse idee e molto ancora da fare.

La serie Legacies è stata trasmessa su The CW dal 2018 fino a ieri, mentre il telefilm da cui è tratto, ovvero The Originals, è andato in onda dal 2013 al 2018. Entrambi i progetti sono legati all’universo narrativo di The Vampire Diaries, che è andato in onda dal 2009 al 2017.

La serie televisiva è stata sviluppata da da Kevin Williamson e Julie Plec, basata sulla serie di romanzi Il diario del vampiro, scritta da Lisa J. Smith. Il telefilm fu il più guardato di The CW, prima che venisse trasmesso Arrow.

The Vampire Diaries si può vedere sia su Netflix che su Prime Video.