The Iron Claw: Zac Efron protagonista del film sulla dinastia di wrestler Von Erich

Zac Efron sarà il protagonista di The Iron Claw, il lungometraggio che racconterà la storia dei wrestler della famiglia Von Erich. A lavorare sulla regia del film ci sarà Sean Durkin. La casa di produzione A24 si occuperà della realizzazione del progetto e del suo finanziamento.

La storia seguirà l’ascesa e la caduta della famiglia Von Erich, si tratta di un nome importante nella storia del wrestling, che ha avuto un grande impatto soprattutto nella dedade degli anni Sessanta. A produrre il film ci saranno Tessa Ross, Derrin Schlesinger e Harrison Huffman. The Iron Claw sarà sviluppato da House Productions, con il supporto di Access Entertainment, e BBC Films.

Zac Efron ha lavorato di recente in Firestarter, film tratto dal romanzo di Stephen King intitolato in italiano L’Incendiaria, di cui l’attore è stato co-protagonista. Ed il 30 giugno Efron uscirà nelle sale cinematografiche con il suo nuovo lavoro dal titolo Gold.

Mentre per quanto riguarda il regista Sean Durkin, il filmmaker ha già lavorato sui lungometraggi Mary Last

La fuga di Martha del 2011, e The Nest – L’inganno, che è stato distribuito nel 2020.

