Sherlock Holmes 3: il regista Dexter Fletcher crede che il film si farà

Dexter Fletcher ha ricevuto l’incarico di supportare Guy Ritchie nella lavorazione di Sherlock Holmes 3, e, nonostante il progetto sia fermo da anni, il regista sembra essere ottimista sul fatto che il film si farà. Fletcher ne ha parlato di recente a Collider.

Ecco le sue parole:

La pandemia ha fatto deragliare tutto, ma io credo che il film si farà. Non so definirne la timeline, ma credo che si dovrebbe fare. Penso che tutto dipenda dal fatto di mettere le persone giuste al posto giusto. C’è un grande interesse nei confronti di questo progetto, e ci sono molte persone che ne sono consapevoli. E tutto questo perché si tratta di un qualcosa di veramente eccellente. Io ci credo.

Nel 2020 la produttrice Susan Downey ha detto sulla possibilità di proseguire con il franchise:

Ci sono delle opportunità per realizzare qualcosa di nuovo. Personaggi spin-off per un terzo film, ed anche progetti televisivi. Warner Media sta cercando di creare delle cose assieme ad HBO ed HBO Max. Avere l’opportunità di vedere cosa sta creando la Marvel è un qualcosa d’inestimabile. Potremmo dire che sia come una masterclass.