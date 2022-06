Scream 6: Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda e Josh Segarra nel cast del film

Dopo che Courteney Cox ha confermato il suo ritorno per Scream 6, e dopo che Neve Campbell ha dichiarato che non ci sarà per il lungometraggio, sono stati annunciati dei nuovi ingressi nel cast: stiamo parlando di Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda e Josh Segarra.

Jack Champion si vedrà nel film Avatar: The Way of Water, mentre Liana Liberato si è vista in The Beach House, Devyn Nekoda è comparso in Ghostwriter, e Josh Segarra si è visto in Arrow. Non sono stati rivelati dettagli sui ruoli che questi nuovi membri del cast andranno a interpretare.

Nel film, al momento, fanno parte del cast Hayden Panettiere, Melissa Barrera (Sam), Jasmin Savoy Brown (Mindy), Mason Gooding (Chad) e Jenna Ortega (Tara). La regia sarà di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Da poco è stato rivelato che il lungometraggio sarà ambientato a New York.

James Vanderbilt di Project X Entertainment, Paul Neinstein e William Sherak faranno da produttori esecutivi. Gli altri produttori saranno Kevin Williamson, Chad Villella, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad e Marianne Maddalena.

