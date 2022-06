Offerte Amazon: Google Chromecast in sconto al minimo storico

Grazie alle offerte di Amazon è possibile acquistare un Google Chromecast nella sua colorazione antracite a un prezzo decisamente ridotto, visto che al momento si parla infatti di solamente 23,99€, ovvero il minimo che si sia mai visto sulla piattaforma. Nella pagina ufficiale, non manca anche il bundle che include a un prezzo ridotto il telecomando universale per TV assieme al gioiellino di Google.

Non manca la possibilità di fruire della spedizione gratuita e veloce nel caso in cui si possegga un abbonamento attivo alla piattaforma di Amazon Prime, mentre come sempre si ha modo anche di fruire entro 30 giorni del reso.

Il Google Chromecast permette di rendere con una sola porta HDMI qualunque dispositivo smart, includendo la possibilità di installare una moltitudine di app per lo streaming e non solo, e includendo anche nel mentre l’offerta del servizio Google Stadia del colosso di Mountain View.

Di conseguenza, non vi resta che accedere alla pagina ufficiale del prodotto, in cui come detto è presente anche il bundle in sconto, attraverso il link al quale potete accedere qui di seguito al fine di recarvi sulla piattaforma di Amazon.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.