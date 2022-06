La lettera dei dipendenti di SpaceX contro Elon Musk: “i suoi tweet ci imbarazzano”

Alcuni dipendenti di SpaceX hanno firmato una lettera aperta contro Elon Musk, che dell’azienda è fondatore e CEO. Nel mirino della missiva i tweet eccentrici e divisivi del miliardario, che sarebbero motivo “di continui imbarazzi” per i dipendenti e per l’azienda stessa. “Ogni tweet pubblicato da Elon, di fatto, è una comunicazione ufficiale della compagnia”.

La lettera è stata ottenuta in anteprima dal magazine The Verge ed è indirizzata al Presidente di SpaceX Gwynne Shotwell, nella speranza che vengano presi provvedimenti. Il documento è circolato molto nelle chat interne usate dai dipendenti dell’azienda. “Hanno collaborato alla stesura di questa lettera dipendenti di genere, nazionalità, seniority e dipartimenti diversi”, si legge nell’apertura della missiva.

I comportamenti pubblici di Elon sono per noi una fonte di continue distrazioni e imbarazzo, e questo è stato vero soprattutto nelle ultime settimane. Come CEO e portavoce più prominente della compagnia, Elon è visto come il volto pubblico di SpaceX – ogni tweet che Elon pubblica è, di fatto, un comunicato ufficiale della compagnia. È cruciale per i nostri team, ma anche per il pool di potenziali talenti che potrebbero lavorare con noi, rendere chiaro che questi messaggi non rispecchiano il nostro lavoro, la nostra missione e i nostri valori