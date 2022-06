Il sito di Poste Italiane non funziona, problemi anche per l’App ufficiale

Poste Italiane down. Molti dei servizi dell'azienda risultano inaccessibili, le segnalazioni sono già centinaia. Problemi per l'app e il sito di Poste Italiane.

Poste Italiane down. Molti dei servizi dell’azienda risultano inaccessibili, le segnalazioni sono già centinaia in tutto il paese. Come sempre il sito specializzato downdetector.it offre un’ottima cartina tornasole per capire l’estensione dei problemi.

Problemi per l’app di Poste Italiane, che tra le altre cose serve anche per prenotare la visita agli sportelli degli uffici, saltando la fila. L’app sembra non funzionare per moltissimi utenti. Male anche il sito internet di Poste Italiane, anche lui irraggiungibile nei casi peggiori, o impossibile da utilizzare – per l’eccessiva lentezza – nella migliore delle ipotesi. Alcuni utenti lamentano di non riuscire ad effettuare il login per accedere all’account personale.

Sappiamo, tuttavia, che il problema non sembra riguardare affatto Poste Mobile: l’operatore mobile sta continuando ad erogare i suoi servizi senza interruzioni.

Poste Italiane non è ancora intervenuta pubblicamente sulla questione dei disservizi. Non sappiamo cosa abbia causato i problemi, ma è verosimile che i tecnici dell’azienda stiano già lavorando ad una soluzione.

Numerose segnalazioni arrivano nelle grandi città: da Torino a Milano, passando per Bologna, Napoli e Palermo. Il problema, ad ogni modo, non è circoscritto solamente ad alcune aree, ma è diffuso in tutto il paese. Vi aggiorneremo non appena usciranno ulteriori informazioni, nella speranza che il problema venga risolto presto.