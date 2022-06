Final Fantasy VII Remake Intergrade è disponibile da oggi su Steam

Final Fantasy VII Remake Intergrade è disponibile da oggi, venerdì 17 giugno, su Steam. L’annuncio è arrivato durante l’evento celebrativo per i 25 anni di Final Fantasy VII. Il gioco, ha sottolineato Square Enix, è stato ottimizzato anche per Steam Deck.

Final Fantasy VII Remake ha debuttato il 10 aprile 2020 in esclusiva su PS4, e successivamente è arrivato su PS5 con la versione Intergrade. Una volta terminata l’esclusiva temporale, il gioco è anche arrivato su PC, e ora, a sei mesi di distanza dall’uscita su Epic Games Store, ecco che l’apprezzato remake sbarca anche sul negozio di Valve.

Per chi non lo sapesse, la versione Intergrade include anche FF7R Episode Intermission, un episodio aggiuntivo con protagonista Yuffie. Restando in tema, vi ricordiamo che oggi è stato anche annunciato ufficialmente Final Fantasy VII Rebirth, la seconda parte del remake in arrivo il prossimo inverno, ossia tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

