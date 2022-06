Apple: il nuovo caricabatterie con doppia porte USB-C è ora disponibile

Apple al WWDC 2022 ha introdotto nuovi caricatori da 35W per i suoi prodotti, con doppie porte USB-C, ed ora sono disponibili su ordinazione. Gli adattatori sono disponibili in dimensioni standard o compatte, entrambi al prezzo di 59$ negli Stati Uniti e di 65€ in Italia. Questi caricatori risulteranno particolarmente comodi per gli utenti finali grazie appunto alla loro doppia porta USB-C da 35W, che permetterà di utilizzare o semplicemente di caricare per accendere in un secondo momenti, ben 2 dispositivi disposti per essere ricaricati con un cavo USB-C.

La versione compatta dell’adattatore in questione sarà già inclusa nella confezione del nuovo MacBook Air, solo se configurato con un chip M2 e con GPU a 10 core e 512 GB di spazio di archiviazione o superiore, ma ora è acquistabile anche separatamente tramite Apple.com e l’app dell’Apple Store se foste interessati.

Se volete saperne di più riguardo ad i nuovi MacBook Air, dispositivi annunciati da Apple durante la WWDC22, con all’interno il nuovissimo e performante il SoC M2, potete informarvi a questo indirizzo, dove abbiamo parlato dell’annuncio.

Entrambi gli adattatori sono dotati di punte pieghevoli e possono essere utilizzati per caricare più dispositivi contemporaneamente. Apple consiglia di utilizzare gli adattatori con il nuovo MacBook Air, ma sono compatibili anche con iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e con ogni dispositivo che presenti un ingresso USB-C. Apple non ha ancora iniziato ad accettare ordini per il cavo da USB-C a MagSafe 3 in Starlight, Midnight o Space Grey, ma potete tranquillamente ordinare il cavo in altre colorazioni.

Non resta quindi che attendere che i dispositivi arrivino nelle case degli utenti al fine di scoprire il feedback dei fan del dispositivo del colosso di Cupertino, immaginando che ovviamente gli adattatori risultino ottimi per caricare tutti i device compatibili con comodità, vista la doppia porta.