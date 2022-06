Tulsa King: il teaser trailer della serie TV con protagonista Sylvester Stallone

Ecco il teaser trailer della serie TV Tulsa King, che vede come protagonista Sylvester Stallone. Il telefilm è in uscita il 13 novembre.

Paramount+ ha diffuso il teaser trailer di Tulsa King, la serie TV con protagonista Sylvester Stallone, che veste i panni del capo mafia Dwight “The General” Manfredi. L’uscita degli episodi del telefilm è prevista per il 13 novembre.

Qui sotto trovate il teaser trailer di Tulsa King.

Tulsa King racconta del capo mafia di New York, Dwight “The General” Manfredi, personaggio interpretato proprio da Sylvester Stallone. Dopo 25 anni di prigione Dwight viene spedito dal nuovo capo a Tulsa, realizzando che la famiglia non ha più i suoi interessi come priorità. Perciò Manfredi cercherà di formare una nuova gang a Tulsa, con l’intento di instaurare un nuovo impero criminale.

I co-creatori di Tulsa King sono Taylor Sheridan e Terence Winter. Ricordiamo che Sheridan ha realizzato ultimamente anche Mayor of Kingstown ed il prequel di Yellowstone intitolato 1883. Tra gli altri interpreti del telefilm ci saranno Max Casella (The Tender Bar) che farà Armand Truisi, un criminale ambizioso che agirà sotto la famiglia Invernizzi; Domenick Lombardozzi (Billions) che farà Charles “Chickie” Invernizzi, il capo della famiglia; Vincent Piazza (Boardwalk Empire) vestirà i panni di Vince Antonacci, un seguace di Chickie; Jay Will (The Marvelous Mrs. Maisel) farà Tyson.

