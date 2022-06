Thor: Chris Hemsworth si era annoiato del personaggio dopo The Dark World

Chris Hemsworth, in una intervista concessa per Vanity Fair, ha ripercorso la sua carriera, raccontando delle esperienze fatte nei panni di Thor, ed ammettendo di essere rimasto deluso da Thor: The Dark World, soprattutto da ciò che uscì fuori dalla sua performance.

Ecco le dichiarazioni dell’attore:

Non ero entusiasta per ciò che avevo fatto in Thor 2. Ero un po’ deluso da me stesso. Credo di non essere riuscito a far crescere il personaggio, non avendo mostrato al pubblico qualcosa di diverso. E quando uscì Ragnarok, dopo tutta la frustrazione emersa per ciò che avevo fatto, volevo davvero rompere gli schemi. Ho parlato di questo con Taika Waititi, dicendo che ero annoiato da Thor. E lui concordava su questa cosa, anche lui era annoiato da Thor. Perciò abbiamo deciso di non essere entrambi annoiati e di andare verso un’altra direzione.