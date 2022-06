Samsung Galaxy S21 FE: in arrivo una “nuova versione” al posto degli S22 FE?

Come da poco anticipato grazie a un report, è possibile che Samsung finisca per non lanciare infine dei Samsung Galaxy S22 FE come anticipato da tempo, e che la nuova versione sia stata di conseguenza cancellata. Secondo le pagine di Galaxy Club, la compagnia sarebbe tuttavia al lavoro su una versione simile degli S21 FE, ma con meno feature e di conseguenza maggiormente economica,

In quest’ultima, dovremmo trovare la sola connettività 4G, con un nuovo SoC, non ancora confermato, che non dovrebbe quindi permettere il supporto al 5G. Stando a quanto anticipato, dovrebbe trattarsi anche in questo caso di un passo indietro, con il colosso che potrebbe optare per gli Snapdragon 720G in quello che è ora noto come S21 FE 4G.

Si tratta quindi dello stesso chip che la compagnia ha precedentemente utilizzato per i Galaxy A52 e i Galaxy A72, anche se va sottolineato che non ci sono ancora delle conferme in tal senso. Si parla tuttavia dello stesso schermo AMOLED da 6,4 pollici con un totale di 120 Hz di refresh rate e una batteria da 4.500mAh.

Senza conferme in tal senso, è di conseguenza bene attendere ancora novità ufficiali da parte del colosso sudcoreano, il quale dovrebbe avere modo nel giro di qualche tempo di annunciare i dispositivi in questione, anche se potrebbe trattarsi della fine dell’anno o dell’inizio del prossimo.